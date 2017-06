Fiorentina, Kalinic: "Resto qui, dico no ai 12 milioni dei cinesi..."

La telenovela è finita, forse: Nikola Kalinic è e sarà un giocatore della Fiorentina. A comunicarlo è stato l'attaccante stesso al quotidiano croato Sportske Novosti: "Resto alla Fiorentina. È una mia decisione, solo mia. Voglio rimanere qui, nel club dove sono rimasto due anni". La Cina è e resterà lontana.



Niente Tianjin Quanjian, dunque, niente ingaggio decuplicato. Kalinic ha di fatto rifiutato un contratto da 12 milioni di euro a stagione offertogli dal club di Fabio Cannavaro. "In questi giorni c'è stata una pressione incredibile - spiega -, come se mi volessero spingere verso la Cina. Sembrava volessero liberarsi di me. Ma ringrazio il mio allenatore e i miei compagni. Il pubblico e, in generale, i giornalisti hanno creato un'atmosfera del genere. Ma non i tifosi. Non ho mai detto a nessuno in alcun momento di voler andarmene, e non ho mai parlato direttamente con i cinesi, non so neanche quanto abbiano offerto per me alla società. Mi piace Firenze e rimango qui, non prendo i 12 milioni di euro dei cinesi".



La Fiorentina, nel pomeriggio, ha pubblicato un comunicato sulla vicenda: " 'Tutti mi spingevano verso la Cina… - si legge nella nota sul sito ufficiale - Ma non la Fiorentina ed i suoi tifosi. Io resto'. La Fiorentina apprende con grande piacere e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate da Nikola Kalinic alla stampa croata e la sua intenzione di voler restare a Firenze per proseguire in maglia viola la sua carriera. La Fiorentina non si è mai seduta a nessun tavolo di trattativa per la cessione del giocatore in quanto considera Kalinic un punto di forza della squadra avendo fissato una importante clausola rescissoria, proprio per scoraggiare eventuali acquirenti".