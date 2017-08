Fiorentina, Kalinic non si allena: ma non c'è l'accordo col Milan

Nikola Kalinic ha perso la pazienza, la Fiorentina pure. Il giocatore ha disertato l'allenamento senza il permesso del club e sarà multato come si legge nel comunicato: "La Fiorentina informa che il calciatore Nikola Kalinic non si è presentato all’odierna sessione di allenamento senza fornire alcuna motivazione al club. Il calciatore, avendo violato le norme che disciplinano l’attività della squadra, sarà sanzionato secondo regolamento".



Il 17 agosto doveva essere la data giusta del trasferimento al Milan, come avevamo anticipato la settimana scorsa: i rossoneri volevano o forse dovevano aspettare che passasse Ferragosto prima di sferrare l'affondo decisivo per Kalinic e l'ipotesi più gettonata era che l'affare si chiudesse in un paio di giorni per consentire a Montella di avere il croato a disposizione per la trasferta di Crotone, in occasione della prima giornata di campionato. Ma non è ancora detto che vada così.





Il problema, per il croato, è che i due club non hanno ancora trovato l'intesa definitiva. Il Milan offre 25 milioni, senza bonus e senza contropartite, i viola non hanno dato il loro assenso perché di discute su garanzie e modalità di pagamento. Ecco perché Kalinic deve ancora aspettare. Ma nel frattempo sarà lui a pagare.