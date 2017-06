Fiorentina, Kalinic ha deciso: sì al trasferimento in Cina al Tianjin

Kalinic sempre più lontano dalla Fiorentina. Le parole del ds Freitas sono eloquenti: "E' tutto aperto, siamo pronti a ogni eventualità". L'intermediario Fali Ramadani è infatti giunto a Milano per trovare l'accordo con il club viola, e nello specifico con il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Nel capoluogo lombardo c'è anche Davide Lippi, rappresentante del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Il giocatore avrebbe dato l'assenso al trasferimento e adesso va trovato l'accordo tra le due società.



Il club cinese allenato da Fabio Cannavaro ha messo sul piatto 40 milioni di euro, 10 in meno da quelli previsti dalla clausola rescissoria dell'attaccante croato. I Della Valle hanno fatto capire di non essere intenzionati a scendere sooto quota 50 ma non è escluso che si riesca a trovare l'intesa. Le prossime ore saranno decisive. Se Kalinic partisse, in Toscana arriverebbe in prestito per 6 mesi Haris Seferovic, il cui procuratore è lo stesso Ramadani. Un altro giocatore seguito è Florin Andone, rumeno del Deportivo La Coruna.