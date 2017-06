Fiorentina, Kalinic dice sì al Tianjin. Accordo tra i club a 45 milioni, ma Corvino nega...

L'offensiva di Fabio Cannavaro si fa sempre più insistente e nelle ultime ore c'è stato l'affondo probabilmente decisivo: l'offerta del suo Tianjin Quanjian per Nikola Kalinic, infatti, è salita a 45 milioni e così, adesso, la Fiorentina è pronta a dire sì. L'accordo di massima tra i due club c'è già stato. Nei giorni scorsi Corvino aveva chiarito che per l'attaccante clausola c'era una clausola rescissoria fissata a 50 milioni al di sotto della quale i viola non sarebbero andati, ma in questa trattativa conta anche la volontà del giocatore che vedrà decuplicarsi l'ingaggio fino ad arrivare ai 12 milioni a stagione.



La trattativa continua, dunque, e sembra vicina alla conclusione: i Della Valle starebbero per cedere, anche se Corvino, alle telecamere di Premium Sport, ha negato persino l'esistenza di una trattativa: "Non è arrivata nessun'offerta perché gli altri sanno che esiste una clausola". Solo un bluff per alzare il prezzo?