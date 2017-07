Fiorentina, incontro con Bernardeschi: niente rinnovo

Giornata importante sul fronte Federico Bernardeschi. Beppe Bozzo, l'agente del giocatore, e Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina, si vedranno nel pomeriggio a Milano per discutere della situazione del giocatore. Il club viola propone un prolungamento di contratto in scadenza 2019 ma il giocatore non è interessato al rinnovo e, anzi, Bozzo porterà sul tavolo la proposta della Juventus.



La Fiorentina punta ai 50 milioni di euro per Bernardeschi, i bianconeri attendono l'esito dell'incontro ma hanno già pronta un'offerta da 40 milioni più bonus oppure 40 milioni più un giocatore tra Sturaro e Rincon.