Fiorentina, Di Francesco "beccato" sotto casa di Corvino

Eusebio Di Francesco sempre più vicino alla panchina della Fiorentina, l'ultimo indizio arriva dal sito locale Firenzeviola.it, che ha intercettato l'attuale allenatore del Sassuolo dopo un incontro con il dg viola Pantaleo Corvino. La cerimonia per la Panchina d'oro a Coverciano è stata infatti l'occasione per Di Francesco per fare una visita a casa di Corvino, presumibilmente per discutere del futuro del tecnico, che ha comunicato a Squinzi che entro il mese di aprile prenderà una decisione definitiva.

Decisione che dopo l'incontro di oggi sembra sempre più vicina, anche a giudicare dalle parole dell'allenatore: "Sono gratificato dal fatto di essere uno dei candidati alla panchina della Fiorentina - ha detto Di Francesco a margine della consegna del premio della Panchina d'Oro - anche se io ho ancora due anni di contratto con il Sassuolo e dovrò prima incontrarmi con la mia società nel mese di aprile. Dopo faremo delle valutazioni. Chiedere un consiglio a Montella se dovessi venire a Firenze? I consigli nel calcio si danno però poi bisogna vivere di proprie sensazioni".