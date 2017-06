Fiorentina, Cognigni: "Bernardeschi? Non possiamo blindarlo"

"Non possiamo ancora dire ai tifosi che blinderemo Bernardeschi". Le parole di Mario Cognigni sembrano quasi rovinare un momento di festa per la Fiorentina e i suoi sostenitori, ricaricati dal progetto del nuovo stadio dopo i risultati deludenti delle ultime partite. Il presidente esecutivo del club viola sembra quasi dare il via libera all'addio del numero 10.



"Dobbiamo scappare da questo luogo comune. Federico è un giocatore importante che ha manifestato la volontà di restare a Firenze. Ma la Fiorentina non si può identificare in un solo soggetto, la Fiorentina deve essere una società che è in grado puntualmente di riqualificarsi, di trovare degli elementi che tengono notevolmente alla maglia". L'Inter non starà certamente a guardare quest'estate e queste parole danno ulteriore conferma che Bernardeschi possa lasciare Firenze a luglio.