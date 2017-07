Fiorentina, Borja Valero: "Sarò costretto ad andare via, mi hanno fatto piangere"

Borja Valero è il primo indiziato a rafforzare il centrocampo dell'Inter, chiesto direttamente da Luciano Spalletti. Il centrocampista spagnolo è vicino a lasciare la Fiorentina, il club viola aspetta solo che si esponga pubblicamente e un primo passo in tal senso si legge - anzi si sente - in un messaggio WhatsApp che Borja Valero ha mandato ai tifosi.



Alcuni passi salienti della nota vocale, diffusa da Rabio Blu: "Non ho firmato niente con nessuno, non l'ho fatto più per voi che per la società. Mi piacerebbe uscire allo scoperto e parlare ma sono sotto contratto e non posso".



Ancora Borja Valero: "Sono sempre stato sincero con voi, il giorno che potrò parlare farò una conferenza per spiegare alla gente quello che è successo. Non è sicuro al 100% che vada via ma alla fine succederà perché non ce la faccio più, mi hanno fatto piangere e non sono riuscito a dormire in queste settimane". Poi lo spagnolo chiude la registrazione con la voce rotta.