Fiorentina, Bernardeschi: "Io viola a vita? Il pensiero c'è e non lo nascondo"

''Restare a vita alla Fiorentina come ha fatto Antognoni? Il pensiero c'è e non lo nascondo. Questa società mi ha dato tantissimi e sono legato. C'è un pensiero, vedremo insieme di costruirlo''. Federico Bernardeschi giura fedeltà ai viola: il numero 10 sta giocando la sua migliore stagione da quando Paulo Sousa ne ha avanzato il raggio d'azione ed è entrato nel mirino delle big italiane, tanto da far presuppore un'asta tra Inter e Juve quest'estate, ed eventualmente anche il Milan, con un investimento possibile di 50 milioni.



Bernardeschi, però, gela tutti: ''Sto bene alla Fiorentina - spiega - ma il mio lavoro mi porta a pensare al presente ed è giusto cosi', martedì giochiamo una partita importante a Napoli (la Coppa Italia, n.d.r.), sono concentrato su questa''.