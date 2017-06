Fiorentina, Badelj allo scoperto: "Niente rinnovo. Inter e Milan? Possibile"

Badelj come Montolivo? Il rischio è concreto, ascoltando le parole del procuratore del centrocampista croato a Fiorentinanews.com: "Il rinnovo del contratto con i viola è un'ipotesi che non valutiamo e non ci sarebbe nessun problema se la società decidesse di tenere Milan fino alla naturale scadenza (che è nel 2018, ndr)".



Quindi Badelj rischia di partire a costo zero tra un anno e mezzo a meno che la Fiorentina non decida di cederlo prima, forse già a gennaio: "Dipende tutto dal club e dalla loro volontà di cederlo subito o meno".



Sulle tracce del centrocampista, tanto apprezzato da Montella, ci sono sia Milan che Inter: "Sono ipotesi possibili, lui preferirebbe giocare in Italia anche nella prossima stagione. Ma, ripeto, dipende sembre dalla Fiorentina" ha concluso Dejan Joksimovic.