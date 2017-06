Fiorentina, Antognoni 'annuncia' Pioli: "L'allenatore giusto"

Il nuovo allenatore della Fiorentina per la prossima stagione sarà Stefano Pioli. Ovviamente l'ufficialità non arriverà prima di fine stagione, però l'annuncio ufficioso arriva direttamente dal club viola, che tramite Giancarlo Antognoni lascia pochi dubbi sul nome del futuro tecnico: "Pioli è un allenatore con il profilo giusto - ha ammesso il dirigente viola dopo aver ricevuto il Premio "Il Bello del calcio" Giacinto Facchetti - Potrebbe andar bene per la Fiorentina".

Il tecnico dunque è stato scelto, ma che squadra troverà l'ex Inter a Firenze? Il nome più caldo del mercato viola è quello di Bernardeschi: ""Chi ha detto che è un uomo mercato? Bernardeschi è un patrimonio della Fiorentina e giustamente la società vuole mantenerlo - ha detto Antognoni - Sicuramente farà il possibile per poter tenere questo giocatore. La proprietà vuole sempre rimanere a un certo livello di classifica, credo sia abbastanza inutile dar via giocatori importanti. E' chiaro che i matrimoni si fanno sempre in due o in tre a volte".

Discorso diverso invece per Kalinic, che sembra destinato a dire addio a Firenze: "Il mercato non è la mia competenza, è giocatore che è appetito, ha fatto 15 gol ed è appetito da altre squadre, però chiaramente la proprietà vuol rimanere a un certo livello di classifica. Ci potrà essere qualche sacrificio, ma per rimanere a certi livelli ci vogliono giocatori importanti".