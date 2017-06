Fiorentina, Andrea Della Valle: "Abbiamo blindato Kalinic con una clausola da 50 milioni di euro"

Andrea Della Valle intende respingere gli assalti alle stelle della Fiorentina. Il presidente viola, a margine della festa di Natale del settore giovanile, si è espresso in maniera chiara: "Abbiamo blindato Kalinic con una clausola rescissoria di 50 milioni. Sto cercando di blindarli tutti, da Bernardeschi in poi, ma è logico che quando i tuoi giocatori fanno bene mezza Europa te li viene a cercare. Vogliamo comunque difenderli tutti".



In merito al mercato di gennaio Della Valle ha sottolineato: "Vediamo se serviranno alcuni rinforzi, a oggi non vedo l'esigenza di grandi acquisti sinceramente, ma al massimo qualche ritocco. Sapete poi come la penso su gennaio, non gira tanto in queste sessioni di mercato".



Spazio anche all'analisi sul momento positivo della squadra: "La Fiorentina is back, ci siamo. Adesso ci aspetta un trittico micidiale, con tre partite l'una più difficile dell'altra, ma se l'atteggiamento è quello dell'ultimo mese sono più che fiducioso. Ce la giochiamo con tutti alla pari.