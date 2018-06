Fiorentina, 70 milioni dal Liverpool per Chiesa

Federico Chiesa al centro delle manovre delle big inglesi. Secondo l'autorevole Guardian, il Liverpool avrebbe pronta un'offerta di 62 milioni di sterline (70 milioni di euro) alla Fiorentina per assicurarsi le prestazioni della promettentissima ala viola, già finita nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.



Oltre ai Reds, che hanno liquidità da investire dopo la ricca cessione (160 milioni) di Coutinho al Barcellona a gennaio, sarebbero interessati al 20enne anche Manchester City e Manchester United.



Tuttavia il club gigliato ha già respinto le avance di Napoli e Roma, e sembra intenzionata a cedere il suo gioiello soltanto di fronte a una proposta da 80 milioni di euro. Se tale cifra è irrangibile per le squadre italiane, lo stesso non può dirsi per i giganti della Premier League.