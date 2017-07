FFP, la Uefa avverte: "Il Milan non può fare quello che vuole"

Fassone e Mirabelli spendono e spandono, i tifosi rossoneri sognano, ma La Uefa manda un avvertimento al Milan: "Nessun club gode di eccezioni, ma il fair play fa i controlli a posteriori. Non possiamo dire cosa fare e cosa no: ognuno è libero, poi ci sono conseguenze. Certo il Milan non può fare quello che vuole: se compra è perché prevede un rientro".

Parole e musica di Andrea Traverso, responsabile del fair-play finanziario, che alla 'Gazzetta dello Sport' ha messo in guardia il Diavolo: "Il voluntary è per nuovi azionisti: 4 anni per sistemare i conti invece di 3 - ha spiegato - Le società devono muoversi sulla strada del risanamento. Se vanno all’opposto, l’Uefa farà le valutazioni. Se non ci sono le condizioni, il voluntary può non essere concesso. Non conosciamo i conti nel dettaglio perché i trasferimenti andranno a bilancio nel 2018".

Se il Milan è sotto il controllo della Uefa, City e Psg sono invece tranquille, a dispetto delle manovre 'shock' che hanno già fatto o si preparano a fare (Neymar) sul mercato: "Hanno rispettato l’accordo - ha assicurato Traverso - hanno ricavi enormi, possono agire. Le regole sono uguali per tutti. Se un club acquista, presumiamo abbia fatto i conti. In caso contrario sarà punito. Ma non possiamo impedire di comprare".

E poi la spiegazione, ecco perché i francesi possono sognare il colpo Neymar: "Il calcio cresce del 10% ogni anno. Tutti si fanno incantare dalle cifre dell'investimento, ma i ricavi di questi club sono aumentati e, si presume, abbiano fatto i conti giusti per spendere". Poi, però, l'allarme: "È in pericolo la competitività".

Infine Traverso ha tracciato un quadro della situazione relativa alle società italiane: "Dal punto di vista del fair play, bene. Dal punto di vista gestionale, della società intendo, alcune potrebbero andar meglio e generare più ricavi, in particolare quelli da stadio".