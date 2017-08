Ferrero: "Schick, Roma davanti all'Inter"

Un giorno fa aveva detto che magari l'avrebbe tenuto, ventiquattro ore più tardi Massimo Ferrero stravolge lo scenario su Patrik Schick. "Lo prende chi arriva prima", rivela al portale pagineromaniste.com. Già, ma chi? Ecco, il vero colpo di scena è questo: stando a quanto dichiara il patron della Sampdoria, sul talento ceco al momento è in vantaggio la Roma.



"La Roma vuole Schick. Offerte ufficiali? Chiedete a loro, sanno cosa fare quando vogliono un giocatore. Posso dire che ha superato l’Inter. Non c’è più la clausola e a Patrik piacerebbe giocare nella Capitale. Servono più di 30 milioni per prenderlo? Si, l’Inter ha offerto 35". Il giro d'Italia virtuale di Schick, allora, continua: era già della Juve, con la quale aveva sostenuto le visite mediche prima del dietrofront bianconero, poi a un passo dei nerazzurri. E ora?