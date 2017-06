Fernandez: "Barcellona troppo forte, per questo molti giocatori non vengono"

A volte avere i milioni di euro da spendere non è sufficiente per il mercato. Almeno stando al direttore sportivo del Barça, Robert Fernandez. Il perché è presto detto: "La più grande difficoltà sul calciomercato per il Barcellona è rappresentata dalla sua grandezza, in quanto molti giocatori non vengono perché sanno che giocheranno poco. Cerchiamo di fare del nostro meglio ma alle volte non basta".



Il dirigente blaugran, nell'intervista al magazine del club, non nomina nessun obiettivo della società spagnola ma tranquillizza i tifosi: "Siamo contenti e soddisfatti degli acquisti dell'estate scorsa perché pensiamo che quest'anno faranno importanti passi avanti, ma rafforzeremo la squadra nei ruoli in cui abbiamo bisogno di farlo e saranno giocatori importanti".



I catalani, come è noto, puntano su Verratti per la mediana (il centrocampista sarebbe felice di trasferirsi alla corte di Valverde) ma per il momento il Psg fa muro e la trattativa non sarà semplice. Quasi certo il ritorno di Deulofeu grazie al diritto di recompra con l'Everton ma l'attaccante potrebbe chidere di essere ceduto proprio per il poco spazio che avrebbe a disposizione in un reparto dove figurano Messi, Suarez e Neymar. L'ex Milan è l'emblema dei problemi incontrati dal Barcellona ins ede di mercato.