Felipe Melo sulla strada di casa: a gennaio San Paolo o Palmeiras

Felipe Melo potrebbe tornare a casa. Già nelle scorse settimane si era parlato di un suo possibile addio all'Inter, dopo l'interesse manifestato da diverse società cinesi. Il giocatore nerazzurro però aveva fatto sapere di non essere interessato a concludere la sua carriera in Oriente, lasciando aperta però una porta per un club europeo o sudamericano. L'Inter deve ridurre la rosa e l’ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Galatasaray sembra tra i papabili partenti.



Dunque un ritorno in Brasile appare sempre più certo. Destinazione San Paolo o Palmeiras. A proposito del club paulista Felipe Melo ha detto: “C’è stato solo qualche sondaggio, ma nessuna proposta. Ho letto un’intervista dove Marco Aurelio Cunha, il ds, mi elogiava, ma non ha portato a nulla di concreto. Ho ancora un contratto fino a giugno, è difficile parlare del domani. Sono tornato in Italia per giocare all’Inter, e dopo aver iniziato come riserva nelle ultime partite sono stato titolare e questa è stata un’ottima cosa. In questo momento sono molto felice, poi il domani appartiene a Dio. Solamente, voglio giocare in un posto dove mi sento importante e dove posso dare un contributo“.



Il centrocampista dell'Inter però avrebbe raggiunto un accordo di massima anche con il Palmeiras. L'agente del giocatore starebbe infatti trattanto per una cessione all'incirca sui 2 milioni di euro. L'ultima parola spetta però al classe ’83, che con l’arrivo imminente di Lucas Leiva rischia di finire ai margini della squadra ora guidata da Stefano Pioli. Secondo le ultime indiscrezioni Suning sarebbe disposto a liberarlo gratis, già a gennaio.