Fair Play Finanziario, la Uefa prepara la riforma

Neymar strappato al Barcellona per 222 milioni di euro, Mbappé preso in prestito con obbligo di riscatto fissato a 180 milioni e tutto ciò senza vendere (quasi) nessuno. La folle estate del mercato che abbiamo vissuto lo scorso anno ha fatto preoccupare non poco i vertici della Uefa, che inseguono l'obiettivo, più volte indicato dal presidente Ceferin, di aumentare la competizione tra le squadre in Europa e in questo senso starebbero studiando una riforma del Fair Play Finanziario con l’introduzione di regole più dirette e stringenti.

Il quotidiano francese Le Parisian svela le prime indiscrezioni sulla riforma progettata dall’organo continentale, la cui novità più importante dovrebbe consistere nel limitare il deficit finanziario dei trasferimenti a meno di 100 milioni di euro. Sotto la pressione di Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco e Juventus, infatti, la Uefa mira a rendere praticamente impossibili campagne di trasferimento faraoniche, limitando il deficit tra entrate ed uscite: se un club vorrà comprare giocatori per 400 milioni di euro, dovrà fare cessioni per almeno 300 milioni.

Il dossier preparato dai burocrati di Nyon sarebbe lungo ben 100 pagine e conterrebbe anche altre proposte di riforma. Un esempio è la Luxury Tax, ovvero una percentuale sugli stipendi e/o sul cartellino dei giocatori. Sostanzialmente si tratterebbe di un sovrapprezzo da corrispondere al sistema per la propria ricchezza, se acquisti un giocatore per 100 milioni, paghi al sistema una cifra tra il 10% (10 milioni) e il 100% (altri 100 milioni). Stesso discorso per lo stipendio. I soldi verranno poi redistribuiti, da capire come e a chi.

Un'altra ipotesi al vaglio è quella del Salary Cap, sostanzialmente una limitazione degli stipendi che un club può pagare. Dovrà essere fissato un tetto massimo per squadra, anche se va ricordato che un limite esiste già: un club non può spendere più del 70% del suo fatturato per gli ingaggi. Ma questo tetto variabile evidentemente non si presta a favorire la competitività, visto che un club lo può alzare all’aumentare dei propri ricavi, aumentando e non diminuendo quindi il divario con gli altri competitor.

Infine, il nuovo Fair play finanziario potrebbe introdurre limiti alle rose. Da questo punto di vista si parla di:

- limiti agli acquisti nelle finestre di mercato

- regolamentazione dei prestiti

- limite ai giocatori tesserabili da una singola società