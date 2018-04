Fair Play Finanziario, introdotta una sorta di tetto alle spese

L'Uefa aveva annunciato cambiamenti in vista per il cosiddetto Fair Play Finanzario 2.0: non una rivoluzione ma un'evoluzione per consentire maggiore libertà di manovra ai club pur senza consentire spese pazze. Secondo la Gazzetta dello Sport presto saranno introdotte due piccole modifiche, la prima è la più interessante: una specie di tetto massimo per le spese sul calciomercato.



Infatti non sarà consentito un saldo negativo superiore ai 100 milioni di euro tra acquisti e cessioni in una stessa stagione: sforando questo limite si incorrerà in sanzioni, come il break even (perdite massime di 30 milioni in tre anni) che, come annunciato da Agnelli all'Eca, saranno comunque notificate più velocemente. "È un indicatore, nel caso di deficit la Uefa può andare a controllare i bilanci ed accelerare la procedura per effettuare i controlli e certificare che il FPF sia stato rispettato dal club" ha detto il presidente della Juventus.



La seconda misura che la Uefa sta valutando è un rapporto sostenibile tra debito netto ed Ebitda, cioè il risultato d'esercizio prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti.