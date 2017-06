Evra tiene in sospeso la Juventus: "Deciderà tra 10 giorni"

"Deciderà tra una settimana-dieci giorni". Federico Pastorello, agente di Patrice Evra, detta i tempi per sapere cosa deciderà del proprio futuro il terzino francese della Juve. Tempistiche che mettono nei guai i bianconeri, che come si è visto nella gara di Firenze (con Alex Sandro titolare nonostante provenisse da un infortunio) avrebbero bisogno di un terzino sinistro, ma che finchè Evra non prenderà una decisione hanno le mani legate sul mercato. Marotta ha già blindato Kolasinac, ma fino a quando l'ex Manchester United non avrà sciolto le riserve, non può muoversi con decisione sul tedesco classe 1993.

"Lui ha sempre avuto un amore incondizionato per la Premier League e l'idea di tornare in Inghilterra lo ispira" ha dichiarato Pastorello a Gr Parlamento. L'ipotesi al momento più concreta, sfumato rapidamente il sogno di tornare a Manchester, è il Crystal Palace, mentre sembra meno probabile un approdo nella Liga al Valencia. "La situazione è molto semplice: Patrice sta parlando con la società e non c'è alcun tipo di contrasto con Allegri né con il club alla base di questa riflessione. È una questione morale più che tecnica - ha proseguito Pastorello - Lui è un campione vero, ha 36 anni ma è un leader e vuole sentirsi leader anche in campo. Ci sono delle offerte, le stiamo verificando e trattando".