Emery, ipotesi Real Sociedad: "È sempre nel mio cuore"

Unay Emery potrebbe fare ritorno in Spagna. L'allenatore, che ha appena vinto la Ligue 1, non verrà confermato dal Psg al termine della stagione (ha il contratto in scadenza e dovrebbe essere sostituito da Tuchel) e secondo quanto riferisce il portale basco Diario de Gipuzkoa avrebbe incontrato il direttore tecnico della Real Sociedad accentando la proposta dei biancoblu.



D'altra parte lo stesso Emery non ha escluso questa ipotesi in un'intervista a ETB: "Sarà sempre nel mio cuore, ci sono stato 10 anni da calciatore e lì sono cresciuto. Non so se un giorno, ora o in futuro, le nostre ambizioni si incontreranno, ma di sicuro la Real Sociedad mi piace". Le prossime settimane chiariranno se il 'matrimonio' andrà subito in scena o meno.