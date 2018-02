Emergenza a centrocampo: il Torino pensa a Nocerino

Antonio Nocerino potrebbe calcare di nuovo i campi della Serie A. Secondo quanto riferisce Tuttosport il Torino starebbe pensando al 31enne attualmente svincolato dopo aver miliato nell'Orlando City per una stagione. Per il mediano si tratterebbe di un ritorno visto che ha già vestito la maglia granata nel 2014/15 (5 presenze).



A spingere i piemontesi sul mercato la difficile situazione a centrocampo con Obi e Rincon in condizioni non ottimali e Acquah squalificato (espulsione a Genova con la Samp). D'altra parte Mazzarri aveva chiesto espressamente un rinforzo puntando su Donsah, poi rimasto al Bologna. Oltre a Nocerino il Toro avrebbe messo nel mirino anche l'ex romanista William Vainqueur.