Ecco il nuovo Milan: una superpotenza sul modello United

Se le voci di corridoio dovessero diventare cori polifonici e le indiscrezioni delle realtà incontrovertibili, allora ci sarebbe un'altra superpotenza attrezzata per vincere l'Europa League. Dopo il Manchester United ecco il nuovo Milan pronto a entrare a gamba tesa nel calciomercato ormai alle porte, scendendo pesantemente in campo coi suoi luccicanti capitali made in Cina.

Una squadra non pronta forse per vincere il campionato, ma di sicuro equipaggiata per far sognare i tifosi rossoneri, abituati fino alla stentata vittoria contro il Bologna a barcamenarsi alla meno peggio. Da Donnarumma a Morata, un alfabeto calcistico di tutto rispetto ma anche tutto da trasformare dalla teoria alla pratica.

Detto che il difensore centrale argentino Mateo Musacchio si è già accordato col Milan, lasciando il Vilarreal dopo otto stagioni, gli altri progetti sono ancora in fase di costruzione. Musacchio farà coppia con Alessio Romagnoli in una difesa che prevederebbe a destra Andrea Conti, esterno dell'Atalanta autore di otto gol in campionato, e a sinistra Ricardo Rodriguez, nazionale svizzero di origini ispano-cilene che il Wolfsburg cederebbe per una cifra intorno ai 18 milioni.

Il centrocampo, come qualità e forza fisica, potrebbe cambiare davvero pelle con Lucas Biglia e Franck Kessiè. Il laziale garantirebbe un corretto sviluppo dell'azione e il ventenne ivoriano un surplus di muscoli e di inserimento in zona-gol di cui il Milan montelliano ha avvertito spesso il bisogno.

E in attacco soltanto Suso avrebbe più o meno la garanzia di conservare il posto. Deulofeu dovrebbe tornare alle origini, al Barcellona, Bacca lascerà Milano e Lapadula potrà al massimo aspirare a un posto in panchina.

Sull'agenda di Mirabelli e Fassone ci sono i nomi di Keita Balde e Alvaro Morata: spesa complessiva intorno agli 80 milioni, metà del budget totale per ricostruire da zero, o da Donnarumma, un Milan almeno da zona-Champions.

Giampaolo Gherarducci