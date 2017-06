Ecco come sarebbe la nuova Inter di Spalletti

Ora che l'Inter, al netto di un'eventuale risposta positiva last-minute di Conte, ha scelto di ripartire da Luciano Spalletti, proviamo ad immaginare come sarebbe l'undici nerazzurro della prossima stagione. Con l'aiuto del nostro esperto di calciomercato Claudio Raimondi e tenendo conto delle trattative più calde del momento in chiave Inter, abbiamo schierato il classico 4-2-3-1 di Spalletti con ben poche conferme rispetto a quest'anno: Handanovic, Gagliardini, Candreva ed Icardi.



Tutto il resto è nuovo, a partire dall'intera difesa. A destra Danilo, dato che l'Atalanta sta facendo resistenza per Conti: il giocatore del Real, dopo una stagione in chiaroscuro, costerebbe meno dei 31 milioni spesi dalle merengues due anni fa anche se ha un ingaggio alto. Eventuali alternative Darmian o Spinazzola. Per il centrale di destra un pupillo di Spalletti, quel Rudiger che Sabatini ha (re)incontrato dopo Lazio-Inter per gettare le basi di un eventuale trasferimento; per il centrale di sinistra si torna a Madrid, Pepe può arrivare da svincolato. A sinistra un pupillo di Sabatini, Lucas Digne, in cerca di rilancio dopo una stagione da comprimario al Barcellona.



A centrocampo mediana di ferro Gagliardini-Krychowiak, il polacco è in uscita dal Psg (a maggior ragione se Emery lasciasse). Dietro al capitano Icardi confermato Candreva, dall'altra parte può essere la volta buona per Berardi di indossare la maglia del club che tifa mentre per la trequarti il sogno è Radja Nainggolan. Il belga, dopo il no al Chelsea della scorsa estate, si aspettava un ritocco dell'ingaggio che non è arrivato: ora guadagna 3,2 milioni, l'Inter ne offre 5. Basteranno per convincerlo a rinunciare alla Champions?