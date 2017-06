E' ufficiale: Tevez lascia il Boca Juniors per lo Shanghai Shenhua

Il tanto atteso annuncio è arrivato. Carlos Tevez è ufficialmente un nuovo giocatore dello Shanghai Shenhua. Il club cinese ha comunicato l'accordo con il Boca Juniors per il trasferimento dell'Apache. Le cifre dell'accordo non sono state ancora rese note ma l'attaccante argentino dovrebbe percepire la cifra record di 40 milioni all'anno per due stagioni diventando così il giocatore più pagato al mondo.



Dopo lo Shanghai che avrebbe acquistato Tevez per circa 11 milioni di euro, anche il Boca ha ufficializzato la cessione: "Buona fortuna Carlitos. Rimarrai sempre nei nostri cuori. A partire da domani il mondo xeneize comincerà a sognare il tuo ritorno e al Boca lavoreremo per facilitarlo. Ogni sforzo verrà fatto perché possiamo tornare a vederti con la nostra maglia".