E' ufficiale: Oscar allo Shangai SIPG per 60 milioni di sterline

E' ufficiale il trasferimento di Oscar allo Shanghai SIPG: il brasiliano lascia il Chelsea a titolo definitivo dopo quattro anni e mezzo. Lo ha comunicato oggi il club londinese sul suo sito internet: "Il Chelsea Football Club e lo Shanghai SIPG hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Oscar''.



Il centrocampista 25enne lascia la formazione allenata da Antonio Conte dopo aver contributo a vincere un campionato, una Coppa di Lega ed una Europa League. Adesso è molto probabile che la società londinese, con i soldi della cessione di Oscar, provi a chiudere per alcuni obiettivi, tra i quali figura anche il romanista Nainggolan.

