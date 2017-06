E' ufficiale: il Bayern riscatta Coman. Alla Juventus 21 milioni

La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità, il Bayern Monaco ha esercitato il diritto di riscatto di Kingsley Coman dalla Juventus, diritto che scadeva a fine aprile: al club bianconero andranno 21 milioni di euro pagabili negli esercizi 2017/18 e 2018/19. Il centrocampista francese si è legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2020.



"Coman rappresenta una componente importante per il futuro della nostra squadra, per tale motivo abbiamo deciso di esercitare l'opzione. Kingsley è un giocatore promettente, dal grande potenziale. Siamo sicuri che ci aiuterà molto negli anni a venire" ha sottolineato il presidente del Bayern Rumenigge.



Tutti contenti dunque: il club tedesco per avere acquistato un giocatore di valore, e la Juve per avere a disposizione ulteriori risorse in vista del prossimo mercato ("19 milioni" come scrive la Juventus sul sito).

IL TWEET JUVE

IL TWEET BAYERN