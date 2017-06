E' ufficiale: Caceres al Southampton fino al termine della stagione

La telenovela Caceres è finita. Il difensore uruguaiano ha infatti firmato con il Southampton fino al termine della stagione. Il sigillo tanto agognato è arrivata dopo che nei giorni scorsi si era parlato di un tentennamento del giocatore, dovuto a un presunto interese del Barcellona, in cerca di un sostituto dell'infortunato Aleix Vidal.



A dispetto di queste indiscrezioni Caceres ha sottolineato che l'opzione Southampton era la migliore per lui e si è detto estremamente felice di poter iniziare questa nuova avventura in Premier League. L'ex giocatore della Juventus era stato anche vicino al Milan: dopo aver superato le visite mediche non aveva accettato la proposta economica dei rossoneri ritenendola troppo bassa.