É sbarcato Ricardo Rodriguez: "Forza Milan"

Milan, è fatta per Ricardo Rodriguez. Il 24enne terzino sinistro proveniente dal Wolfsburg è sbarcato in Italia all'aeroporto di Malpensa intorno alle 19 di martedì sera rilasciando solo una breve dichiarazione: "Sono felice di essere qui, non ho ancora parlato con Montella. Forza Milan!".



Rodriguez mercoledì mattina sosterrà le visite mediche alla Clinica "La Madonnina" prima della firma sul nuovo contratto e dell'ufficializzazione dell'affare: alla società tedesca dovrebbero andare 15 miloni di euro più di 3 di bonus, decisivo il blitz in Germania di Fassone. Il terzino quest'anno ha disputato 27 gare (con 2 gol segnati) tra Bundesliga e Coppa di Germania ed è titolare della nazionale svizzera (ha origini spagnole e cilene).



Si tratta del terzo acquisto dopo Musacchio e Kessié ma Fassone e Mirabelli non hanno alcuna intenzione di fermarsi: Biglia è in pugno e prosegue la ricerca di una prima punta da regalare a Montella per la prossima stagione. Il nuovo Milan continua dunque a prendere forma.

Il Milan: "RR is coming"