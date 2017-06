Dybala chiude al Barcellona: "Sto per rinnovare con la Juventus"

Paulo Dybala allontana le voci che lo vorrebbero al Barcellona in futuro, più o meno prossimo. L'attaccante ha infatti annunciato, al canale argentino TyCSports, che sta per rinnovare con la Juventus. Per questo i rumors su un suo trasferimento in Spagna sono "privi di senso". I tifosi bianconeri possono stare dunque tranquilli: Dybala è contento di giocare nel club di Corso Galileo Ferraris. Anche perchè ha come compagno "il migliore portiere della storia", ovvero Gianluigi Buffon.



In casa blaugrana e non solo dovranno farsene una ragione: Dybala resta per ora un sogno irrealizzabile. Secondo il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia, il nuovo ingaggio della stella juventina dovrebbe aggirarsi intorno ai 7 milioni di euro (contratto fino al 2021).