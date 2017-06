Dortmund, giallo Aubameyang: tribuna e futuro in bilico

Come mai Pierre-Emerick Aubameyang ha seguito dalla tribuna Borussia Dortmund-Sporting Lisbona di Champions League? Dietro alla scelta di Tuchel ci sarebbe una punizione per il viaggio in Italia dal gabonese che poi si è presentato in ritardo alla rifinitura del match europeo. Aubameyang, infatti, è stato sorpreso a Milano (che conosce bene, essendo cresciuto nelle giovanili del Milan) anche se altre fonti parlano di una punizione per l'uso dello smartphone durante una riunione tecnica.



In ogni caso, niente sfida di Champions (decisa tra l'altro dal suo sostituto Ramos): "E' stato difficile rinunciare a lui ma è stato inevitabile" ha commentato Tuchel. La punizione finisce giovedì ma si sono già scatenate voci di mercato, con Real Madrid e Napoli sempre in prima fila.