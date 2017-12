Dortmund, Aubameyang: "Non ho rinnovato il contratto"

Una smentita secca. Pierre-Emerick Aubameyang, a dispetto delle dichiarazioni del ds del Borussia Dortmund Michael Zorc, afferma a Ouest-France: "Durante il mercato possono succedere tante cose anche se al momento sono voci più che altro. Ma non ho rinnovato il contratto in questo periodo. Non è vero". Nessun prolungamento dunque del legame con i gialloneri e anzi parole che sanno tanto di addio.



Anche perché la punta gabonese, seguita a lungo la scorsa estate dal Milan, nel corso dell'intervista non ha escluso un trasferimento in Spagna: "Nel momento in cui Griezmann dovesse lasciare l'Atletico Madrid, e credo che se ne andrà, potrà chiaramente succedere di tutto. Sono sicuro che cercheranno nuovi elementi per la rosa e che quindi Madrid potrebbe significare anche Atletico".