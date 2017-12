Dortmund, "Aubameyang ha rinnovato": ma il club non conferma

Un'estate in bilico tra la voglia di lasciare il Borussia Dortmund, la tentazione cinese, l'illusione Real Madrid, la speranza Milan e poi la "rassegnazione" a rimanere in Bundesliga per la quinta stagione. Pierre-Emerick Aubameyang il suo lo fa sempre, vedi i 19 gol in 20 partite quest'anno, e, forse, con il nuovo tecnico Stoger è riscoppiato pure l'amore con il Dortmund visto che il ds Zorc ha annunciato di fatto il prolungamento di contratto con l'attaccante gabonese: "Credo che sia tutto già fatto, avrà un contratto fino al 2021".

Forse si diceva, perché nonostante le parole di Zorc ("È stravagante, un tipo così non può che far bene a una città come Dortmund. Un problema che abbiamo dovuto affrontare, non lo nego, è la puntualità agli allenamenti, ma a parte questo è un professionista esemplare, che per ora ci teniamo stretto”) il club giallonero non ha fatto alcun annuncio ufficiale e la stampa tedesca comincia a pensare che quella del ds del Dortmund sia stata una gaffe. Il quotidiano 'Kicker' in particolare parla di un "lapsus" di Zorc e sottolinea come diverse big europee siano ancora molto interessate all'attaccante gabonese, a cui non dispiacerebbe lasciare la Bundesliga.

L'attuale contratto di Aubameyang scade nel 2020, se il rinnovo dovesse essere confermato sicuramente ci sarà un adeguamento di contratto e, probabilmente, anche l'inserimento di una clausola. Di sicuro comunque al momento un addio a gennaio, come paventato nei giorni scorsi, sembra quasi impossibile.