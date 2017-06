Dopo Balo c'è il Pocho: Nizza su Lavezzi

Soltanto nove mesi fa Ezequiel Lavezzi lasciava la Ligue 1 per sposare il progetto dell'Hebei China Fortune, in Cina.



Ma l'ex Paris Saint-Germain potrebbe presto fare ritorno in Francia e approdare al Nizza, principale rivale, insieme al Monaco, dei parigini di Emery per il titolo.



L'indiscrezione è riportata da Football 365, che rivela la volontà da parte del Nizza di affiancare a Mario Balotelli un giocatore di esperienza come il Pocho, che ha segnato 22 reti nei tre anni e mezzo passati a Parigi. Lavezzi potrebbe arrivare con la formula del prestito semestrale e rinforzare la squadra di Lucien Favre, che quest'anno punta alla vittoria del campionato.