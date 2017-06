Donnarumma, spunta il Real Madrid: Raiola vuole vederci chiaro

Entro il 12-13 giugno sarà fatta finalmente luce sulla questione Donnarumma-Milan con la risposta all'offerta di rinnovo (ingaggio di oltre 4 milioni di euro) fatta dalla società rossonera. Secondo quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti, Raiola ha ottenuto ancora una settimana di tempo perché sembra voglia capire dal Real il reale interessamento sul giovane portiere. Madrid è l'unica piazza che potrebbe convincere Donnarumma a lasciare il Milan, club in ogni caso dove vorrebbe rimanere.



Il Psg avrebbe fatto un'offerta in bianco mentre il Manchester United vorrebbe il 18enne per il dopo De Gea ma ormai il Milan è la prima opzione e solo Madrid eventualmente la seconda. Al momento non ci si può sbilanciare ma bisogna tenere conto che difficilmente, in caso di addio, Donnarumma verrebbe seguito dal suo maestro e mentore Alfredo Magni, al centro del progetto scuola portieri rossoneri. Si tratta di un altro elemento di riflessione per l'estremo difensore che partirà per l'europeo Under 21 il 14 giugno.