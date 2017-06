Donnarumma, Rugani e Bernardeschi: Inghilterra all'assalto ai gioielli italiani

Davanti al primo no non ci si ferma mai. Ed ecco che l'Inghilterra prepara un secondo assalto ad alcuni gioielli della nostra corona di Serie A. L'ultimo indirizzo, in ordine di tempo, cui è stata recapitata una britannica manifestazione d'interesse è quello della Juventus. Oggetto: Daniele Rugani. Il difensore bianconero di 23 anni, fresco di Nazionale, è nel mirino dell'Arsenal e non ne è mai uscito, anche dopo il primo rifiuto della società bianconera a gennaio scorso. Ma i Gunners non mollano e anzi rafforzano l'ipotesi con l'idea dell'ingaggio in panchina di Massimiliano Allegri.



Rugani non è l'unico giovane talento del calcio italiano cui i club inglesi sarebbero interessati, certo più sensibili se a guidarli c'è un tecnico italiano o uno straniero che in Italia ha già lavorato. E' il caso di Conte e del Chelsea e di quell'offerta da 40 milioni di euro per Bernardeschi già recapitata alla Fiorentina lo scorso gennaio e che verrà rinfrescata la prossima estate. Piace anche il rossonero Gigio Donnarumma. Il rinnovo con il Milan non arriva, sempre posposto alle vicende societarie. Lo ha puntato il Manchester United, guidato dall'ex tecnico dell'Inter Josè Mourinho: 50 milioni di euro la prima offerta e un trasferimento possibile, se il milan non riuscirà a trattenerlo, già per la prossima stagione.



Dall'Inghilterra alla Spagna: il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Giorgio Chiellini. La richiesta della Juventus per poter cedere il difensore si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. I blancos potrrebbero cercare di abbassare il prezzo inserendo nella trattativa il ventenne Jesus Vallejo, difensore centrale in prestito Eintracht Francoforte.