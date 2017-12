Donnarumma può partire già a gennaio? Il Milan: "Gigio patrimonio del club"

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan già nel mercato di gennaio. Dopo la riapertura di un caso che sembrava chiuso, con la presunta violenza morale nei confronti del portiere rossonero al momento del rinnovo, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport l'ad Marco Fassone e l'agente Mino Raiola si sarebbero incontrati due volte nelle ultime settimane per trovare una soluzione che convenga a tutti allontanando in questo modo un contenzioso fra le parti.



"Del resto ormai i rapporti sono logorati" avrebbe fatto filtrare il club di via Aldo Rossi che dunque non esclude una partenza del portiere nella prossima finestra di mercato (o comunque in estate), naturalmente per un'offerta congrua (la Rosea parla di almeno 40 milioni, il Corriere della Sera di 70) e sempre che l'estremo difensore manifesti una volta per tutte la volontà chiara di cambiare divisa senza più tergiversare.



L'eventuale incasso derivante dalla vendita sarebbe utile dal punto di vista del bilancio anche se i rossoneri dovrebbero poi cercare un sostituto. Inoltre l'addio anticipato potrebbe evitare il sorgere di problemi all'interno dello spogliatoio per una situazione in sospeso e caotica.

LA NOTA DEL MILAN

"Non è il tempo del mercato". Nella consueta rassegna stampa pubblicata sul sito del Milan, si conclude così il commento sull'intricato caso di Gianluigi Donnarumma e sull'ipotesi di cessione tornata d'attualità in questi giorni. "Gigio è un patrimonio del Club, sia sportivo (è reduce da ottime parate contro Torino e Bologna) che economico - si legge sul portale della società rossonera -. Tutto questo è valorizzato da un contratto fino al 2021 e rafforzato da un dialogo sempre aperto e positivo fra il giocatore e il suo allenatore, fra il giocatore e il direttore sportivo rossonero Mirabelli. Stabilito questo come ha già avuto modo di affermare proprio Rino Gattuso ieri, il Milan è concentrato adesso solo sul campo. È lì che la squadra rossonera deve continuare a lavorare per tornare grande. Non è questo il tempo del mercato - è la conclusione -, ma solo ed esclusivamente del campo".