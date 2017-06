Donnarumma, no alla Juventus e sì al Real Madrid

Passano le ore dal clamoroso no di Gianluigi Donnarumma alla proposta di prolungamento di contratto del Milan ed emergono retroscena sull'incontro Fassone-Raiola e sul possibile futuro del portiere 18enne. Come raccontato dal nostro Paolo Bargiggia, nei 40 minuti a Casa Milan Raiola ha comunicato all'ad rossonero di avere in mano un'importante offerta del Real Madrid: ora deve arrivare il sì di Yonghong Li ma sarebbe controproducente tenere un giocatore di questo peso a scadenza.



Non una questione di soldi, anche l'offerta del Milan era ricca, ma di opportunità: questo dietro la decisione di Donnarumma. Qualche settimana fa, oltretutto, il giocatore ha rifiutato una proposta della Juventus (che per questo ha poi accelerato su Szczesny): questo fa capire come Raiola, un po' come quando portò Balotelli al Manchester City, abbia consigliato a Gigio di cambiare campionato.