Donnarumma, mistero clausola: "Il Milan non l'ha depositata in Lega"

Il Psg non molla la presa su Donnarumma. Come riferisce il Corriere della Sera negli ultimi giorni hanno ricominciato a circolare voci di mercato sul portiere del Milan, ancora nel mirino del club di Al-Khelaifi. In estate i rossoneri hanno rinnovato il contratto all'estremo difensore inserendo una clausola rescissoria da 40 milioni (senza la qualificazione alle coppe) e una da 70 milioni (con la qualificazione in Champions).



Così sembrava perché, sempre secondo quanto riporta il quotidiano milanese, la clausola in realtà non è mai stata depositata in Lega dal club di via Aldo Rossi.



Si aprono dunque due strade nel futuro del 18enne. Se i conti della società saranno a posto Donnarumma resterà a Milanello, se la situazione economica (si attende il responso dell'Uefa sulla richiesta di voluntary agreement) dovesse richiedere invece un sacrificio sul mercato potrebbe partire per una cifra più bassa rispetto a quelle sopracitate. E per i tifosi del Diavolo sarebbe una doppia beffa...