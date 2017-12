Donnarumma, Juve sempre in agguato. Il Psg può virare su Oblak

Ora che la questione Donnarumma è riesplosa con forza ci si interroga su quale possa essere il futuro del 18enne portiere del Milan. Secondo quanto ha riferito il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi nel corso di Premium Sport News la tensione avrebbe raggiunto i livelli di guardia dopo che il club di via Aldo Rossi non solo non ha depositato in Lega la clausola rescissoria da 70 milioni (con la qualificazione in Champions) m non l'ha nemmeno firmata.



Questo avrebbe fatto irritare la famiglia dell'estremo difensore: da qui la decisione di rivolgersi alla società attraverso l'avvocato Rigo. Le parti (Fassone e Raiola) sono comunque tornate a parlarsi nelle ultime settimane ed è stato stabilito che la clausola in sostanza non esiste e che in caso di offerte congrue il Milan è disponibile a valutare la cessione, molto difficilmente a gennaio.



La situazione tuttavia non è fluida perché allo stato attuale delle cose il Psg sarebbe il club indiziato numero 1 per lanciare l'assalto a Donnarumma (raddoppiando l'attuale ingaggio) ma avrebbe intenzione di virare su Oblak dell'Atletico, che però non può giocare in Champions League. Decisamente più complicata la pista Real Madrid, considerati i pochi affari portati a termine da Raiola con i blancos molto interessati peraltro a Kepa. Alla luce di tutto ciò la squadra che monitora con più attenzione la vicenda è la Juventus (Marotta in estate aveva parlato di "dovere di provarci quando un giocatore è sul mercato").



Nonostante le rassicurazioni di Donnarumma ai dirigenti rossoneri ("Mai a Torino"), altri fattori potrebbero entrare in gioco con prepotenza. A partire dal forte legame tra Mino Raiola e il vicepresidente bianconero Pavel Nedved (l'italo-olandese era l'agente dell'ex centrocampista) e i buoni rapporti tra il procuratore e la dirigenza dei Campioni d'Italia (basti pensare all'affare Pogba). Ecco perché la pista Juve non è da escludere.