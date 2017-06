Donnarumma ha deciso: rinnoverà il contratto con il Milan

Tra domani e martedì potrebbe arrivare la notizia che tutti i tifosi del Milan aspettano da settimane. Gigio Donnarumma dovrebbe firmare il rinnovo con i rossoneri, da limare restano soltanto le clausole che Raiola vorrebbe inserire nel contratto.



Sarà dunque accettata con ogni probabilità la proposta formulata dal club di via Aldo Rossi: 4 milioni più bonus per i prossimi 5 anni, cifre che rendono il 18enne portiere il più ricco della sua generazione. Un altro primato dopo quelli ottenuti in campo.



Donnarumma è sempre stato convinto di restare a Milanello e sembra dunque aver vinto anche la 'resistenza' di un osso duro come Raiola che vorrebbe delle vie 'd'uscita' per il suo assistito. Ma a contare è la volontà del diretto interessato: la corte delle pretendenti (diverse big del calcio europeo come Juventus, Manchester United, Manchester City e Psg) è respinta con forza. Il cuore di Donnarumma batte per il Milan senza se e senza ma.