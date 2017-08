Diego Costa, il Milan pensa al prestito oneroso per un anno

Il Milan non molla la pista Diego Costa. Come è noto il giocatore vorrebbe fare ritorno all'Atletico Madrid ma i colchoneros non possono effettuare operazioni in entrata fino a gennaio per il blocco imposto dalla Fifa. Così il centravanti dovrebbe aspettare l'inizio del nuovo anno per sbarcare in Spagna. Ecco allora l'ultima idea di Fassone e Mirabelli, che restano in contatto con l'agente Jorge Mendes, per convincere la punta e il Chelsea: il prestito oneroso per un anno (i dirigenti rossoneri preferirebbero comunque un acquisto a titolo definitivo. Escluso invece il prestito per sei mesi).



In questo modo lo sbarco alla corte di Simeone sarebbe soltanto rinviato e Diego Costa potrebbe giocare subito con continuità senza attendere quattro mesi, un lasso di tempo significativo considerando che nel 2018 sono in programma i Mondiali in Russia. Non c'è infatti più spazio tra i Blues dopo la rottura con Antonio Conte. Al momento comunque l'Atletico resta in vantaggio e anche nella giornata di ieri Simeone ha mandato un 'messaggio': "E' un giocatore del Chelsea, poi vediamo...". Il Cholo insomma continua ad aspettare a braccia aperte lo spagnolo che si è promesso alla squadra di Madrid e non vuole rimangiarsi la parola data.