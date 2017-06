Diego Costa, assalto dalla Cina: pronti 90 milioni per il Chelsea

La voce arriva dalla Spagna e rischia di non essere solo tale: "Il Tianjin Quanjian prepara un'offerta da 90 milioni per ingaggiare Diego Costa", si legge sul sito di Marca. Gli ultimi roboanti colpi dei cinesi che hanno sconvolto il mercato mondiale fanno pensare che ormai non si tratta più solo di rumors perché i cinesi fanno sul serio: Antonio Conte, del resto, ne sa qualcosa, considerando che una decina di giorni fa ha visto partire Oscar per l'Oriente. Ovviamente si tratta di un caso completamente diverso: il brasiliano è finito presto ai margini del progetto e Abramovich ha intascato felicemente i 60 milioni versati dallo Shanghai Sipg. Diego Costa, invece, ha segnato 14 gol in 18 partite, è il capocannoniere della Premier ed è stato rilanciato dal tecnico italiano dopo un'annata in chiaroscuro. Già in estate il Tianjin, che in rosa si era fatto avanti offrendo 60 milioni, ma il Chelsea respinse l'offerta. Molto probabile che non si lasci attrarre neppure dal rilancio: certo, sarebbe uno strano scherzo del destino se Fabio Cannavaro, tecnico del club neopromosso nella serie A cinese, strappasse al suo connazionale attualmente "re d'Inghilterra" il suo miglior giocatore...