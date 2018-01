Deulofeu, si inserisce il Siviglia: Montella vuole lo spagnolo

Tra il Napoli e l'Inter potrebbe spuntarla... il Siviglia. Gli andalusi hanno messo nel mirino un obiettivo di mercato dei due club italiani, ovvero Gerard Deulofeu. Il motivo è presto detto: sulla panchina dei biancorossi è appena arrivato Vincenzo Montella che conosce molto bene l'attaccante del Barcellona per averlo allenato sei mesi al Milan nella scorsa stagione.



Lo spagnolo dal canto suo in rossonero si è trovato benissimo e in passato ha apertamente ringraziato il tecnico campano "per averlo fatto diventare un giocatore maturo". L'allenatore potrebbe giocare un ruolo importante nel corsa al 23enne che ha raccolto appena 9 presenze ed è desideroso di trovare maggiore spazio: resta da capire se e con quale formula i blaugrana lo libereranno.