Deulofeu, Montella prepara lo sgarbo a Inter e Napoli

C’è un nome che in questo freddo gennaio di mercato infiamma già, di nuovo, i cuori dei tifosi italiani. È quello di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo che in casa Milan evoca ricordi felici, seppur brevi, e che ora è conteso da Napoli e Inter.

Sulla sponda nerazzurra di MIlano le giocate dell’esterno d’attacco del Barcellona potrebbero portare una ventata di aria fresca in un reparto offensivo in preda ad un vistoso calo di idee e rendimento, mentre in casa Napoli Deulofeu rappresenterebbe un'alternativa di valore a Callejon.

Classe 1994, prodotto della cantera del Barcellona, si guadagna a soli 17 anni il pesante titolo di predestinato. Dopo le stagioni all’Everton e al Siviglia, sbarca a Milano nel gennaio 2017, rivelandosi presto un tassello fondamentale nella rincorsa all’Europa League del Milan di Montella. Specialità della casa: dribbling fulminanti e un destro capace di colpi d’autore. Giocate in grado di far tornare sui propri passi lo stesso Barcellona, che la scorsa estate lo ha voluto riportare a casa a tutti i costi.

Peccato però che con i blaugrana la stellina di Deulofeu sembra essersi di nuovo offuscata. Nella Liga spagnola, infatti, il giocatore non è riuscito a trovare spazio: appena 9 presenze e mai per tutta la partita. Solo un gol segnato e prestazioni nel complesso sottotono, con il sorriso che si è spento ancora. E allora, inevitabilmente, ecco di nuovo gennaio come mese della "speranza". Perché come lui stesso ha rivelato a Milano con Montella ha vissuto i mesi più felici della propria vita. E appena un anno dopo, in qualche modo, ci risiamo: la storia si ripete e la Serie A potrebbe presto riabbracciarlo.

In questo momento in vantaggio sembra esserci il Napoli, che se decidesse di versare una cifra vicina ai 20 milioni al Barcellona chiuderebbe l'affare in fretta, più indietro invece l'Inter perché i nerazzurri potrebbero proporre solo la formula del prestito, che ai catalani non piace. Attenzione però anche al Siviglia di Vincenzo Montella, l'ex tecnico del Milan stravede per Deulofeu e il club andaluso avrebbe la forza economica per portare a termine il colpo.