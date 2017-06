Deulofeu: "Milan, grazie: qui sono stato bene"

"La stagione è finita. Ho solo parole di ringraziamento per il Milan. Sono stato felice e ho avuto il sostegno e l'amore sia dei miei colleghi che dei miei fan. Grazie di cuore": questo il messaggio postato da Gerard Deulofeu su Instagram poche ore dopo il Cagliari, partita che lo spagnolo non ha giocato. E sembrano parole d'addio: Deulofeu è arrivato in rossonero dall'Everton in prestito ma su di lui c'è un diritto di recompra del Barcellona, dove potrebbe tornare.