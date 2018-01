Deulofeu chiama l'Inter: il Barcellona chiede 15 milioni

Un piccolo grande spiraglio sul mercato. L'Inter continua il pressing per Gerard Deulofeu che con l'arrivo di Coutinho vede restringersi ancora di più il proprio spazio al Barcellona. Ma proprio l'acquisto del brasiliano (operazione da 160 milioni) spinge i blaugrana a voler monetizzare da un eventuale cessione guadagnando almeno 15 milioni (e subito).



I nerazzurri non hanno ampi margini di manovra ma starebbero lavorando per superare le resistenze catalane attraverso un prestito con riscatto obbligatorio condizionato alle presenze.



Il club di corso Vittorio Emanuele può contare poi sulla volontà del giocatore, desideroso di tornare in Italia e nello specifico a Milano per giocare e non perdere i Mondiali. L'Inter attende nuovi segnali: non è escluso che l'ex Milan forzi la mano al Barça per chiudere l'affare.

AMOR: "DEULOFEU NON RIENTRA NEI NOSTRI PIANI"

A far sperare l'Inter anche le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: "Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo futuro dovremo aspettare i prossimi giorni".