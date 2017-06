Delvecchio: "Con Di Francesco la Roma torna ancora indietro"

Marco Delvecchio boccia l'approdo di Di Francesco alla Roma, ormai sempre più vicino. L'ex attaccante giallorosso ed ex compagno, proprio nella Capitale, dell'attuale allenatore del Sassuolo non usa mezzi termini a Rete Sport: "Onestamente non mi convince perché un allenatore nuovo lo prendi per dare qualcosa di più alla squadra. Secondo me con Eusebio si torna indietro un'altra volta. Se vuoi arrivare in Europa League, vincendo o perdendo qualche partita, va bene lui. Perché comunque la squadra è forte e quindi alla fine ci arrivi. Se invece la Roma vuole puntare altro serve un allenatore diverso".



La soluzione migliore per Delvecchio sarebbe stata quella di non cambiare guida tecnica: "Io credo che se fosse rimasto Spalletti con qualche aggiunta sul mercato, la Roma sarebbe cresciuta davvero".