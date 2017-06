De Sciglio, Tolisso e Schick: ecco i primi colpi della Juventus

Mattia De Sciglio, Correntin Tolisso e Patrik Schick i primi, probabili nuovi acquisti della Juventus per la prossima stagione. Definiti i dettagli con tutti e tre i giocatori, non ancora con i loro club: uno, Schick, alla fine resterà molto probabilmente alla Samp per un altro anno. Poi, almeno un attaccante esterno tra Douglas Costa, Bernardeschi o Keita. Insomma, vada come vada il finale di stagione, un laterale destro, perchè è probabile che Lichtsteiner non rinnovi; un centrocampista, con Tolisso in dirittura di arrivo anche se ultimamente è stato offerto Andrè Gomes del Barcellona, trattato in estate, e un esterno d'attacco.



E' chiaro che comunque ci sono le alternative pronte in caso di intoppi e le soluzioni bis. Per esempio Andrea Conti viene sempre monitorato. Avendo avuto rassicurazioni da Khedira sul rinvio dell'esperienza americana, la Juve non sta cercando centocampisti bis. Più intrigante la storia sugli esterni: i buoni rapporti col Bayern Monaco rendono più agevole arrivare a Douglas Costa. Ma in questo momento intrigano maggiormente Bernardeschi e Keita: buone relazioni con gli agenti, poco feeling con i club di appartenenza e trattative non semplici.



Ma attenzione a un'altra chiave di lettura importante: se la Juve conquista la Champions, probabile una mezza rivoluzione in uscita con l'ingresso di volti nuovi e giovani per riaprire un ciclo. Quindi teste coronate come quelle di Bonucci, tra City e Chelsea, Mandzukic, cercato dalla Cina a gennaio, e Marchisio potrebbero anche essere ceduti e generare altre mostruose plusvalenze. I bianconeri sono abituati a programmare e non si spaventano: vogliono evitare il rischio default capitato all'Inter dopo il triplete.

Paolo Bargiggia