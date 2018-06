De Ligt: "La Juve ha grande storia". Ma l'Ajax chiede almeno 50 milioni...

Si complica l'obiettivo Matthijs De Ligt per la Juventus. L'Ajax non intende fare sconti per il difensore olandese di 18 anni e chiede almeno 50 milioni di euro: decisamente troppi per Marotta e Paratici che contavano anche sulla sponda di Mino Raiola (agente del centrale) per portare a termine l'affare. Sul giocatore della Nazionale sarebbe inoltre forte l'interesse del Tottenham.



E dire che De Ligt aveva in qualche modo aperto ai bianconeri ("Si tratta di un club con una grande storia, tanti titoli e ottimi giocatori, è un onore essere associato a certe squadre") ma a queste cifre la trattativa non può nemmeno partire. Possibile dunque che i Campioni d'Italia guardino altrove in caso di partenza di Benatia: nelle ultime settimane sono stati fatti i nomi di Godin, Savic e Gimenez.